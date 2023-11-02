Провал штурмовой группы ВСУ сняли с коптера
Неприятель пытался добраться до позиций российских войск, но был вскрыт и накрыт артиллерией.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало снятое с дрона видео, демонстрирующее провал попытки украинской штурмовой группы добраться до позиций наших бойцов.
Российские военные вскрыли приближающихся штурмовиков и нанесли по ним артиллерийский удар.
Российское оборонное ведомство заявляет, что противник, поняв, что его заметили, попытался отступить, но был полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что российские операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-64 в районе Спорного.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.