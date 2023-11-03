Опубликованы кадры уничтожения позиций противника в районе Спорного
Удар по врагу наносили артиллеристы «Южной» группировки войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением позиций противника в районе населенного пункта Спорное.
Уточняется, что артиллерийский удар по неприятельским укреплениям наносили артиллеристы «Южной» группировки войск.
Ранее публиковались кадры боевой работы 152-миллиметровых артиллерийских орудий «Южной» группировки войск, уничтожающих огневые позиции неприятеля в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.