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Опубликованы кадры уничтожения позиций противника в районе Спорного

11:13 03.11.2023
Удар по врагу наносили артиллеристы «Южной» группировки войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением позиций противника в районе населенного пункта Спорное.

Уточняется, что артиллерийский удар по неприятельским укреплениям наносили артиллеристы «Южной» группировки войск. 

Ранее публиковались кадры боевой работы 152-миллиметровых артиллерийских орудий «Южной» группировки войск, уничтожающих огневые позиции неприятеля в зоне спецоперации. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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