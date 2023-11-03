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Расчеты «Мста-Б» уничтожили украинские огневые позиции

06:53 03.11.2023
Наведение на цель и корректировку огня осуществляют разведгруппы при помощи БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты российских 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Мста-Б» подразделений Южной группировки войск наносят удары по украинским огневым позициям. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Бойцы также уничтожают бронированную технику врага, пункты управления, минометные и артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, а также долговременные огневые точки.

Наведение на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы. Они используют беспилотные летательные аппараты.

После стрельбы орудие тщательно маскируется.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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