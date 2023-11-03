Расчеты «Мста-Б» уничтожили украинские огневые позиции
Наведение на цель и корректировку огня осуществляют разведгруппы при помощи БПЛА.
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Расчеты российских 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Мста-Б» подразделений Южной группировки войск наносят удары по украинским огневым позициям. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Бойцы также уничтожают бронированную технику врага, пункты управления, минометные и артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, а также долговременные огневые точки.
Наведение на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы. Они используют беспилотные летательные аппараты.
После стрельбы орудие тщательно маскируется.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.