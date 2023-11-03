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Маск рассказал, что благодаря ИИ людям не нужно будет работать

Анна Ушакова
10:35 03.11.2023
Маск добавил, что у развития искусственного интеллекта есть как хорошие, так и плохие стороны.
Маск рассказал, что благодаря ИИ людям не нужно будет работать
© Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Искусственный интеллект в будущем освободит людей от работы. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.

«Существует потенциал для того, чтобы ИИ оказал в целом положительный эффект, создав общество изобилия, где не будет недостатка в товарах и услугах», - заявил Маск.

На слова Маска премьер-министр Сунак ответил, что работа придает смысл людям и помогает ставить им жизненные цели.

По мнению миллиардера, искусственный интеллект может создать условия, при которых у людей будет не «безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход». Маск сказал, что ИИ хорошо скажется на образовании, ведь он уже в обозримом будущем станет самым лучшим учителем.

Однако он отметил, что в вопросе ИИ может встать проблема «джинна из лампы», который исполняет все желания. Маск подчеркнул, что подобные «сказки» обычно плохо заканчиваются.

Ранее Илон Маск сделал заявление о том, что ИИ представляет одну из самых серьезных угроз для человечества.

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