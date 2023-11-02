Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества

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Искусственный интеллект стал одной из самых серьезных угроз существованию человечества. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в кулуарах международного саммита по безопасности ИИ, который проходит в Великобритании.

«ИИ представляет собой одну из самых серьезных угроз [для человечества]. Впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть нечто, что будет намного умнее самого умного человека», - передает его слова кенийская газета The Standard.

При этом бизнесмен выразил сомнение, что общество сможет контролировать данный процесс, отметив, что необходимо стараться направить технологию в направлении, которое будет приносить выгоду людям.

Гендиректор Tesla и SpaceX также считает, что существование искусственного интеллекта влечет «экзистенциальный риск», с которым столкнулось человечество. По его словам, есть некоторая вероятность, «что ИИ убьет нас всех».