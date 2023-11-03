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Боец-разведчик рассказал о французских снайперах, воевавших за ВСУ под Работино

10:33 03.11.2023
Десантник констатировал провал контрнаступления противника - все попытки атаковать отбиваются еще на стадии выдвижения сил.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Боец-разведчик Новороссийского соединения ВДВ рассказал об иностранных наемниках, действовавших в районе населенного пункта Работино.

«Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона», - заявил он. 

Российский военнослужащий сказал, что контрнаступление неприятеля полностью провалилось - попытки атак отбиваются еще на стадии выдвижения сил. 

Также он отметил, что даже на большой дистанции по экипировке можно различить элитные подразделения противника и обычных мобилизованных. Причем последних становится чем дальше, тем больше. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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