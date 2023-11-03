Армия Боец-разведчик рассказал о французских снайперах, воевавших за ВСУ под Работино Десантник констатировал провал контрнаступления противника - все попытки атаковать отбиваются еще на стадии выдвижения сил. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Боец-разведчик Новороссийского соединения ВДВ рассказал об иностранных наемниках, действовавших в районе населенного пункта Работино. «Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона», - заявил он. Российский военнослужащий сказал, что контрнаступление неприятеля полностью провалилось - попытки атак отбиваются еще на стадии выдвижения сил. Также он отметил, что даже на большой дистанции по экипировке можно различить элитные подразделения противника и обычных мобилизованных. Причем последних становится чем дальше, тем больше. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика