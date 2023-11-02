Украинец Иванов признался, что не ожидал такой человечности в российском плену

Пленный украинец рассказал, что на Украине сажают в тюрьму тех, кто не желает воевать.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Младший сержант Виталий Иванов, командир противотанкового отделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, был взят в плен российскими десантниками в районе Вербового. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Вышел по приказу для обороны территории (на опорном пункте. - Прим. ред.). Нас, получается, окружили, и мы сдались в плен. Ребята были настолько человечны, что даже не ожидал такого увидеть», - сказал пленный.

Виталий рассказал, как его мобилизовали. Мужчина шел в направлении остановки, на улице к нему подошли полицейские и представители военкомата и вручили повестку. Виталий проехал вместе с ними в военкомат. Он рассказал, что на Украине введена уголовная ответственность за отказ от участия в боевых действиях.

«Была бы возможность, я бы не воевал», - признался пленный.

Подготовку Виталий вначале проходил в Германии в течение месяца, затем на Украине. Тренировки проводились под руководством американских инструкторов.

На прошлой неделе другой пленный рассказал, что в его подразделении увлекались не только алкоголем, но и наркотиками. Об этом знали офицерский состав и сержанты. Причем наркотики поставляли волонтеры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.