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При пожаре в Алма-Ате погибли два россиянина

Елизавета Кондрикова
09:37 30.11.2023
Всего от отравления угарным газом в хостеле погибли 13 человек.
При пожаре в Алма-Ате погибли два россиянина
© Фото: almaty_akimat, Telegram
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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли два россиянина, сообщила пресс-служба Департамента полиции города.

«Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы: двое граждан РФ и двое граждан Узбекистана. Еще девять - граждане Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По словам мэра Алма-Аты Ерболата Досаева, один из погибших - житель Якутии.

Сегодня рано утром стало известно о пожаре в трехэтажном доме в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана. На первом этаже и в подвале здания располагался хостел. Сообщалось о 13 жертвах возгорания, они погибли от отравления угарным газом.

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