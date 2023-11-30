В стране и мире При пожаре в Алма-Ате погибли два россиянина Елизавета Кондрикова Всего от отравления угарным газом в хостеле погибли 13 человек. © Фото: almaty_akimat, Telegram Читайте нас на: При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли два россиянина, сообщила пресс-служба Департамента полиции города. «Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы: двое граждан РФ и двое граждан Узбекистана. Еще девять - граждане Республики Казахстан», - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По словам мэра Алма-Аты Ерболата Досаева, один из погибших - житель Якутии. Сегодня рано утром стало известно о пожаре в трехэтажном доме в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана. На первом этаже и в подвале здания располагался хостел. Сообщалось о 13 жертвах возгорания, они погибли от отравления угарным газом. Экспертное мнение и аналитика