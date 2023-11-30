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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек

Ирина Егорова
05:35 30.11.2023
В хостеле, предположительно, находились 72 человека, самоэвакуировались 59 человек.
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В трехэтажном доме в Алма-Ате, где на первом этаже и в подвале располагался хостел, произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек.

Общая площадь пожара, предварительно, составляет 30 квадратных метров, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова поступило 30 ноября в 05.33. Через семь минут первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия. Пожар был ликвидирован в 06.22. На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы.

В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших, которые погибли от отравления угарным газом. личности погибших, причины пожара и гибели людей устанавливаются.  

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