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Момент совершения теракта в Иерусалиме попал на видео

Ян Брацкий
09:16 30.11.2023
Трагедия произошла на автобусной остановке, где террористы на автомобиле открыли огонь по людям.
© Видео: baznews9, Telegram © Фото: baznews9, Telegram
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Момент стрельбы в Иерусалиме попал на видео. На кадрах, снятых на оживленном перекрестке, слышны сначала одиночные, а потом многочисленные выстрелы. Пешеходы в панике разбегаются, а водители стремятся покинуть небезопасный район как можно скорее.

Теракт произошел недалеко от въезда в Иерусалим. Подозреваемые остановили машину напротив остановки общественного транспорта на проспекте Шахар и начали расстреливать людей. По данным 9 канала, шестеро человек получили ранения, позже стало известно о гибели одной из пострадавших, это 16-летняя девушка.

Силы безопасности ликвидировали нападавших ответным огнем. Сейчас место трагедии оцеплено силами правопорядка.

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