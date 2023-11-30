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На въезде в Иерусалим произошел теракт

Елизавета Кондрикова
09:10 30.11.2023
Медицинские работники оказывают необходимую помощь пострадавшим, двое из них в критическом состоянии.
© Видео: baznews9, Telegram © Фото: baznews9, Telegram
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По меньшей мере семь человек получили ранения средней и тяжелой степени в результате стрельбы на въезде в Иерусалим, сообщило издание Times of Israel.

Уточняется, что теракт произошел на автобусной остановке. Как минимум двое палестинских военных были застрелены силами безопасности Израиля на месте инцидента.

Израильские медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Двое раненых находятся в критическом состоянии, им оказывается помощь на месте, пятеро были доставлены в больницы.

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