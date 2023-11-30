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Израиль и движение ХАМАС объявили о продлении перемирия

Ян Брацкий
08:27 30.11.2023
Страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обязать Израиль обеспечить доступ необходимой помощи на север сектора Газа.
Израиль и движение ХАМАС объявили о продлении перемирия
© Фото: Mohammed Alaswad, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Руководство палестинского движения ХАМАС и власти Израиля договорились о продлении гуманитарной паузы для освобождения заложников.

«Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день - четверг», - цитирует РИА Новости заявление ХАМАС.

Информацию о продлении перемирия подтвердила израильская сторона, отметив усилия посредников, Катара и Египта.

«В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с ранее обговоренными условиями пауза в операции продолжится», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Временного перемирия удалось добиться путем многосторонних переговоров. Оно стартовало в пятницу, 24 ноября, затем было продлено на два дня. В рамках гумпаузы на свободу вышли более 70 пленников ХАМАС. В настоящее время страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы сектора Газа.

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