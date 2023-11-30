В стране и мире Палестино-израильский конфликт Израиль и движение ХАМАС объявили о продлении перемирия Ян Брацкий Страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обязать Израиль обеспечить доступ необходимой помощи на север сектора Газа. © Фото: Mohammed Alaswad, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Руководство палестинского движения ХАМАС и власти Израиля договорились о продлении гуманитарной паузы для освобождения заложников. «Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день - четверг», - цитирует РИА Новости заявление ХАМАС. Информацию о продлении перемирия подтвердила израильская сторона, отметив усилия посредников, Катара и Египта. «В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с ранее обговоренными условиями пауза в операции продолжится», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Временного перемирия удалось добиться путем многосторонних переговоров. Оно стартовало в пятницу, 24 ноября, затем было продлено на два дня. В рамках гумпаузы на свободу вышли более 70 пленников ХАМАС. В настоящее время страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы сектора Газа. Экспертное мнение и аналитика