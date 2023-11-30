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Минэк сообщил о росте ВВП в январе-сентябре на 3,2% в годовом выражении

Елизавета Кондрикова
07:59 30.11.2023
Также отмечается дальнейшее снижение уровня безработицы в стране.
Минэк сообщил о росте ВВП в январе-сентябре на 3,2% в годовом выражении
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Рост ВВП России в октябре превысил значения прошлого года и составил 5% в годовом сравнении, за 10 месяцев (период с января по сентябрь этого года) рост наблюдается на 3,2%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

«По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% (в сентябре 5,6%), а уровень двухлетней давности - на 1,8% (1,5% в сентябре)», - говорится в докладе.

Также в обзоре указывается на исторически низкие показатели безработицы - к настоящему моменту значение обновилось до 2,9%. Ранее сообщалось об уровне безработицы в 3%.

Подобный рост ВВП в стране в основном определяется увеличением потребительской активности вследствие гибкости российского рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения.

Работа Минэкономразвития в будущем будет направлена на «закрепление позитивных трендов».

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