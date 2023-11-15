Минэкономразвития заявило о росте ВВП России за последние девять месяцев

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Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России относительно уровня двухлетней давности за девять месяцев до 2,9%. Ранее она составляла 2,8%, говорится в сообщении министерства.

Основной поддержкой экономики выступает рост потребительской активности. Она, в свою очередь, обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения, считает замминистра экономического развития Полина Крючкова. Следующей задачей, по ее словам, является «закрепление позитивных трендов», передает РИА Новости.

Также в ведомстве спрогнозировали рост ВВП на будущие годы: в 2024 и 2025 годах он составит 2,3%, в 2026 году - 2,2%. К внутренним рискам, которые оценили в министерстве, отнесли проблему дефицита на рынке труда.