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МИД Китая представил план из пяти пунктов по урегулированию кризиса в Газе

Ян Брацкий
06:44 30.11.2023
Официальный Пекин призвал решать конфликт путем создания независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года.
МИД Китая представил план из пяти пунктов по урегулированию кризиса в Газе
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Global Look Press
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Китай предложил мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Состоящий из пяти пунктов документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства КНР. Пекин призывает к немедленному прекращению огня, защите мирного населения, активизации гуманитарных усилий по доставке всех необходимых грузов в сектор Газа, расширению дипломатического посредничества и поиску политического решения конфликта.

Китайская позиция в том, что основой его решения является реализация плана «Два государства для двух народов», восстановление прав палестинцев и создание независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Отдельно Пекин подчеркнул, что любые обсуждения будущего Газы должны вестись с учетом воли и выбора палестинского народа.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. После обстрела со стороны сектора Газа Израиль начал военную операцию против движения ХАМАС. Газа подверглась массированным бомбардировкам, после чего бойцы ЦАХАЛ вошли на территорию блокированного сектора. В настоящее время стороны договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Накануне стало известно, что режим прекращения огня и ведения боевых действий предварительно продлен на два дня.

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