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МиГ-31 обеспечили прикрытие войск на Херсонском направлении

06:01 30.11.2023
При обнаружении воздушных целей экипажи МиГ-31 ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи истребителей МиГ-31 Воздушно-космических сил России продолжают выполнять задачи по воздушному патрулированию в заданном районе на Херсонском направлении. Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало Министерство обороны РФ.

Летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от воздушного нападения и воздушной разведки со стороны украинских боевиков.

При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС РФ осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения неприятеля.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав вооруженных формирований украинских националистов на Херсонском направлении. Боевые вылеты осуществлялись с авиационными средствами поражения различного класса.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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