Армия МиГ-31 обеспечили прикрытие войск на Херсонском направлении При обнаружении воздушных целей экипажи МиГ-31 ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи истребителей МиГ-31 Воздушно-космических сил России продолжают выполнять задачи по воздушному патрулированию в заданном районе на Херсонском направлении. Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало Министерство обороны РФ. Летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от воздушного нападения и воздушной разведки со стороны украинских боевиков. При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС РФ осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения неприятеля. Ранее в Минобороны России показали, как экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав вооруженных формирований украинских националистов на Херсонском направлении. Боевые вылеты осуществлялись с авиационными средствами поражения различного класса. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика