В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бербок: внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности, это фатально

Максим Крюков
04:04 30.11.2023
Глава МИД Германии также заявила о выделении дополнительных 11,5 млн евро в Целевой фонд НАТО - Украина.
Бербок: внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности, это фатально
© Фото: Janine Schmitz PHOTOTHEK Global Look Press
Читайте нас на:

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок констатировала снижение общественного интереса к украинскому конфликту. Об этом она заявила на заседании Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.

«Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности, это фатально», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Кроме того, политик заявила, что Совет НАТО - Украина станет рабочим механизмом, с помощью которого Киев станет ближе к вступлению в Североатлантический альянс. По ее словам, Берлин выделит дополнительные 11,5 млн евро в Целевой фонд НАТО - Украина.

Накануне стало известно, что Североатлантический блок сейчас разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. В заявлении по итогам первого заседания Совета НАТО - Украина также отмечается, что всеобъемлющий пакет помощи будет преобразован в многолетнюю программу по поддержке сдерживания и обороны страны.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.