Бербок: внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности, это фатально

Глава МИД Германии также заявила о выделении дополнительных 11,5 млн евро в Целевой фонд НАТО - Украина.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок констатировала снижение общественного интереса к украинскому конфликту. Об этом она заявила на заседании Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.

«Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности, это фатально», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Кроме того, политик заявила, что Совет НАТО - Украина станет рабочим механизмом, с помощью которого Киев станет ближе к вступлению в Североатлантический альянс. По ее словам, Берлин выделит дополнительные 11,5 млн евро в Целевой фонд НАТО - Украина.

Накануне стало известно, что Североатлантический блок сейчас разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. В заявлении по итогам первого заседания Совета НАТО - Украина также отмечается, что всеобъемлющий пакет помощи будет преобразован в многолетнюю программу по поддержке сдерживания и обороны страны.