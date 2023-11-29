Для Украины разработают план по переходу к полной совместимости с НАТО

Также всеобъемлющий пакет помощи преобразуют в многолетнюю программу по поддержке обороны Украины.

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Североатлантический альянс сейчас разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогу первого заседания Совета НАТО - Украина.

Также отмечается, что всеобъемлющий пакет помощи будет преобразован в многолетнюю программу по поддержке сдерживания и обороны Украины и по восстановлению сектора безопасности страны.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина близка к вступлению в НАТО как никогда прежде. Но пока Киев в блок никто не приглашал.

По словам генсека альянса, НАТО продолжит поддерживать Украину в проведении всех необходимых реформ.