Для Украины разработают план по переходу к полной совместимости с НАТО
Также всеобъемлющий пакет помощи преобразуют в многолетнюю программу по поддержке обороны Украины.
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Североатлантический альянс сейчас разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогу первого заседания Совета НАТО - Украина.
Также отмечается, что всеобъемлющий пакет помощи будет преобразован в многолетнюю программу по поддержке сдерживания и обороны Украины и по восстановлению сектора безопасности страны.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина близка к вступлению в НАТО как никогда прежде. Но пока Киев в блок никто не приглашал.
По словам генсека альянса, НАТО продолжит поддерживать Украину в проведении всех необходимых реформ.