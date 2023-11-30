Лавров прибыл на Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье

В программе главы российского МИД запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет 30 ноября и 1 декабря. Борт главы МИД России летел через Грецию приземлился в Скопье 30 ноября в 00.59

Лавров в рамках заседания проведет как многосторонние, так и двусторонние встречи.

Для того, чтобы самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролетел на встречу глав МИД, Болгария открыла свое воздушное пространство. Однако самолет полетел через Грецию, так как болгарское разрешение не распространялось на Марию Захарову, написала она в своем Telegram-канале. Северная Македония отменила запрет на полеты из России на три дня с 29 ноября по 1 декабря.

Напомним, что в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе входят 57 стран, в том числе Россия. Целью организации является снижение уровня напряженности между Востоком и Западом.