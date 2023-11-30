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Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории

Ирина Егорова
Ярослава Коценко
23:45 30.11.2023
Толпа продавцов, у которых пострадал или вовсе сгорел товар, мешает спасателям работать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Площадь пожара в настоящее время на вещевом рынке «Темерник» увеличилась до 3000 квадратных метров, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

«На помощь пожарным прибыли  3 поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, 6 единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей», - сказано в сообщении.

На подъездах к месту пожара перекрыты 4 улицы.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На месте происшествия находится корреспондент «Звезды» и, по ее словам, продавцы, которые буквально из огня пытаются спасти свой товар, мешают спасателям работать.

«Люди мешают работать сотрудникам МЧС, сейчас делают ограждения, чтобы растолкнуть людей и, чтобы пожарные машины смогли проехать», - передает корреспондент «Звезды» Ярослава Коценко.

На кадрах видно, что площадь около торговых рядов заполнена толпой людей и мешками с вещами.  

Рынок «Темерник» уже горел в 2017 году, он находится по адресу улица Миронова, 12/5. Ранее пожару присвоили третий, повышенный, номер сложности. Информации о пострадавших и причинах пожара на этот час нет.

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