Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории

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На месте происшествия находится корреспондент «Звезды» и, по ее словам, продавцы, которые буквально из огня пытаются спасти свой товар, мешают спасателям работать.

«Люди мешают работать сотрудникам МЧС, сейчас делают ограждения, чтобы растолкнуть людей и, чтобы пожарные машины смогли проехать», - передает корреспондент «Звезды» Ярослава Коценко.

На кадрах видно, что площадь около торговых рядов заполнена толпой людей и мешками с вещами.

Рынок «Темерник» уже горел в 2017 году, он находится по адресу улица Миронова, 12/5. Ранее пожару присвоили третий, повышенный, номер сложности. Информации о пострадавших и причинах пожара на этот час нет.