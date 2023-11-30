Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории
Толпа продавцов, у которых пострадал или вовсе сгорел товар, мешает спасателям работать.
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Площадь пожара в настоящее время на вещевом рынке «Темерник» увеличилась до 3000 квадратных метров, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.
«На помощь пожарным прибыли 3 поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, 6 единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей», - сказано в сообщении.
На подъездах к месту пожара перекрыты 4 улицы.
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