В Ростове-на-Дону горит рынок «Темерник»

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Торговые павильоны горят на площади в 1 тысячу квадратных метров на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Рынок находится по адресу улица Миронова, 12/5. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. На месте работает множество пожарных расчетов.

Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.