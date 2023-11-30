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Остается многоточие: какой след в истории оставил Генри Киссинджер

Россина Бодрова
22:14 30.11.2023
Генри Киссинджер полвека заслуженно носил звание патриарха американской дипломатии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ting Shen, Xinhua, GlobalLookPress
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В возрасте 100 лет скончался знаменитый государственный секретарь США, прочно вошедший в историю, Генри Киссинджер. До последних дней политик не покидал рабочий кабинет. Около полвека он заслуженно носил звание патриарха американской дипломатии. Но его услугами пользовались влиятельные деятели и за пределами Соединенных Штатов.

Вступив в должность госсекретаря в 1973 году, Генри Киссинджер начал пробовать на практике принцип геополитического реализма и выстраивать внешнюю стратегию исходя из текущей ситуации, а не на мифах и иллюзиях.

Его первым большим проектом было использование Китая против СССР. Но Генри Киссинджер никогда не делал все «в лоб» и не сталкивал державы путем дешевых манипуляций. Все было куда тоньше.

«Вопрос доверительных отношений крайне важен для дипломатии. Соответственно, люди должны всегда найти какое-то взаимопонимание и двухсторонний контакт прежде, чем они смогут выработать какие-то решения в очень сложной международной обстановке, когда диалог, например, практически невозможен. Поэтому в этом смысле Киссинджер обладал хорошими навыками коммуникации, которые во многом помогали ему и делали Соединенные Штаты серьезным соперником, с которым приходилось работать более осторожно и внимательно», - отметил и.о. директора Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН Сергей Кислицын.

Генри Киссинджеру приписывают термин «челночная дипломатия», когда в конфликте между двумя появляется посредник или третья нейтральная сторона. Сам госсекретарь не считал себя создателем этого инструмента, но именно при нем удалось завершить войну Судного дня между Израилем, Египтом и Сирией.

Не только этим, но и другими приемами дипломат умело жонглировал на геополитической арене. Его усилиями США и Советский Союз достигли «разрядки». Считается, что именно с подачи Генри Киссенджера президент Ричард Никсон поставил свою подпись рядом с подписью Леонида Брежнева в договоре о контроле над ядерным оружием.

Политик часто бывал в Москве, встречался с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, а также был одним из немногих влиятельных американских деятелей, кто по нынешнему украинскому кризису высказывался вразрез «голоса партии».

«Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», - говорил он.

За эту мысль на него спустили с цепей «украинских церберов». Позже, будто бы оправдываясь, Генри Киссинджер заговорил об идее вступления Украины в НАТО. И это уже обратная сторона лауреата Нобелевской премии. Дипломата часто обвиняли в причастности к разного рода темным сторонам политики Госдепа.

«Как известно, Киссинджер - это эскалация войны во Вьетнаме. Киссинджер - это американо-китайской сближение, затем создание американо-китайского альянса против СССР. Киссинджер - это свержение Сальвадора Альенде в Чили и убийство Альенде в 1973 году. Киссинджер - это и многочисленные войны в Африке, в том числе и война в Анголе, где Соединенные Штаты активно выступили против Агостиньо Нето и его правительства. Идеализировать Киссинджера не стоит. Но это человек, с которым можно было договариваться и, который держал свое слово», - отметил первый заместитель председателя  Комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов.

Слова бывшего госсекретаря США цитируют и по сей день. Язык Генри Киссенджера - это язык современной дипломатии, но не сегодняшней Америки. В США нет и не ищут близких к нему величин. За полувековым наследием политика остается многоточие, ведь многое, что было им сказано, еще просто не успело сбыться.

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