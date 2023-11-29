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ХАМАС освободил женщину-врача из Ростова и ее дочь

Владимир Рубанов
22:08 29.11.2023
Обе женщины и их 27-летний сын и внук Саша были похищены из кибуца Нир Оз 7 октября.
ХАМАС освободил женщину-врача из Ростова и ее дочь
© Фото: Stringer dpa Globallook Press
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Двух освобожденных палестинским радикальным движением ХАМАС женщин, имеющих гражданство РФ, доставили из сектора Газа на египетскую сторону КПП «Рафах», сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

В то же время Армия обороны Израиля сообщила, что две освобожденные заложницы прибыли на территорию Израиля, где их встретили военные и сотрудники спецслужб. В сообщении ЦАХАЛ сказано, что их передали вне списка заложников, которых предполагается освободить сегодня.

Речь идет о двух израильтянках, имеющих российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. Ранее сегодня представители ХАМАС заявили об освобождении двух заложниц, имеющих российское гражданство.

Из сектора Газа освобождены 73-летняя Ирина Татти и ее дочь Елена 50 лет, сообщил ростовский сайт 161.RU со ссылкой на друга их семьи. Обе женщины и их 27-летний сын и внук Саша были похищены из кибуца Нир Оз 7 октября. Их зять и муж был убит, а Саша остался в плену.

Местные СМИ ранее писали, что врач из Ростова-на-Дону Ирина Татти оказалась в заложниках у ХАМАС вместе с дочерью и внуком. Она работала в ростовской детской поликлинике, врачом-фтизиатром в тубдиспансере, а около пяти лет назад переехала к дочери в Израиль.

Ранее по договоренности с российской стороной боевики ХАМАС освободили первого россиянина Рони Кривого.

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