WSJ: США пригрозили Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

Компании и частные лица могут попасть под ограничения.

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Турецкие компании и частные лица рискуют попасть под санкции за предоставление России товаров и услуг в обход западных ограничений. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Отмечается, что Вашингтон уже пригрозила Анкаре ограничительными мерами.

«Мы настроены делать все возможное, чтобы пресечь подобное», - отметил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он подчеркнул, что будет очень плохо, если атаки ХАМАС будут связаны с помощью или финансированием со стороны Турции.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого лидера Реджеп Тайип Эрдоган в поддержке терроризма.