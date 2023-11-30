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WSJ: США пригрозили Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

Сергей Лебедев
20:30 30.11.2023
Компании и частные лица могут попасть под ограничения.
WSJ: США пригрозили Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС
© Фото: White House, Global Look Press
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Турецкие компании и частные лица рискуют попасть под санкции за предоставление России товаров и услуг в обход западных ограничений. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Отмечается, что Вашингтон уже пригрозила Анкаре ограничительными мерами.

«Мы настроены делать все возможное, чтобы пресечь подобное», - отметил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он подчеркнул, что будет очень плохо, если атаки ХАМАС будут связаны с помощью или финансированием со стороны Турции.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого лидера Реджеп Тайип Эрдоган в поддержке терроризма.

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