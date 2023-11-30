Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистской организацией
Теперь деятельность организации запрещена на территории РФ.
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Верховный суд России признал ЛГБТ* экстремистской организацией, теперь движение находится под запретом в России, передает корреспондент «Звезды».
Напомним, что Минюст направил соответствующий иск в суд 17 ноября.
«Исковое заявление Министерства юстиции Российской Федерации удовлетворить», - сказал судья.
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней, сообщил судья.
* ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.