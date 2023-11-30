В Норильске ищут злодея, нападающего с ножом на прохожих по ночам

Первым пострадавшим стал 45-летний мужчина, которого маньяк подкараулил возле дома, а затем несколько раз пырнул ножом в спину.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Норильске вооруженный ножом мужчина ночью напал на двух человек, сообщает Life. Нападение произошло в районе Талнах на окраине города.

По данным издания, вначале пострадал 45-летний мужчина. Злодей подкараулил его возле дома и нанес серию колющих ударов по спине. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Позже злоумышленник напал на пожилую женщину в возрасте 65 лет. Несчастную госпитализировали с ножевыми ранениями. По неподтвержденным данным, есть еще один пострадавший. Всем оказывается медицинская помощь. Никто не смог разглядеть маньяка в лицо.

Полиция пытается установить личность маньяка. В интернет-пабликах предупреждают горожан о том, что по ночным улицам гуляет неадекват.