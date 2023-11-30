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Лавров попросил «leave» его «alone» на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье

Анна Назайкина
18:29 30.11.2023
В этот момент речь министра коснулась «безоглядной» экспансии западных стран на восток.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось прервать свое выступление на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье. Момент попал на видео.

Дипломат сделал замечание фразой «Can you leave me alone, please?», которая с английского переводится как «Вы можете оставить меня в покое?».

В этот момент Лавров говорил о «безоглядной» экспансии западных стран на восток, которая началась после роспуска ОВД (Организации Варшавского договора). После короткой паузы он продолжил свою речь.

На данный момент неизвестно, кто отвлекал министра и вызывал его раздражение, однако, судя по тому, что он продолжил говорить, просьбу Лаврова удовлетворили.

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