Лавров попросил «leave» его «alone» на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось прервать свое выступление на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье. Момент попал на видео.

Дипломат сделал замечание фразой «Can you leave me alone, please?», которая с английского переводится как «Вы можете оставить меня в покое?».

В этот момент Лавров говорил о «безоглядной» экспансии западных стран на восток, которая началась после роспуска ОВД (Организации Варшавского договора). После короткой паузы он продолжил свою речь.

На данный момент неизвестно, кто отвлекал министра и вызывал его раздражение, однако, судя по тому, что он продолжил говорить, просьбу Лаврова удовлетворили.