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Суд изъял у близких экс-полковника Захарченко имущество еще на 50 млн рублей

Владимир Рубанов
18:00 30.11.2023
Ранее суд изъял в доход государства имущество Захарченко, девяти его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей.
Суд изъял у близких экс-полковника Захарченко имущество еще на 50 млн рублей
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Никулинский суд Москвы передал в государственную казну имущество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и близких на сумму больше 50 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура. В мае 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за взятки на 1,4 млрд рублей.

Прокуроры смогли убедить суд в том, что на незаконные доходы бывшего полицейского его родственники и близкие покупали украшения, дорогие часы и недвижимость. Ответчикам не удалось доказать, что это имущество покупалось на законные доходы.

Никулинский суд Москвы ранее изъял в казну государства имущество Захарченко, девяти его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей. Это рекордная сумма для коррупционных дел.

Позже Конституционный суд рассмотрел жалобу фигурантов этого дела и разрешил изымать в пользу государства имущество, которое было куплено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

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