В стране и мире Добро-Информ Ульяновский авиаколледж отправил отремонтированный УАЗ с гумпомощью в зону СВО В составе гумконвоя отремонтированный уазик и прицеп, переданный одним из неравнодушных ульяновцев. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Студенты и педагоги Ульяновского авиационного колледжа отправили отремонтированный УАЗ с гуманитарной помощью российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ». В составе груза - теплые вещи и медикаменты, собранные волонтерами. Церемония отправки прошла в торжественной обстановке. Гуманитарную помощь передадут военным врачам группировки войск «Центр». Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика