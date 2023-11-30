Ульяновский авиаколледж отправил отремонтированный УАЗ с гумпомощью в зону СВО
Студенты и педагоги Ульяновского авиационного колледжа отправили отремонтированный УАЗ с гуманитарной помощью российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ».
В составе груза - теплые вещи и медикаменты, собранные волонтерами. Церемония отправки прошла в торжественной обстановке. Гуманитарную помощь передадут военным врачам группировки войск «Центр».
Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.