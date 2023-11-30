Сенатор Джабаров заявил, что Киссинджера в СССР считали уважаемым противником

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rob Pinney, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ушедший из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер никогда не был другом Советского Союза, однако в нашей стране его считали уважаемым противником. Таким мнением со «Звездой» поделился первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Киссинджер - это конечно же легенда американской дипломатии и человек-эпоха. Он никогда не был большим другом Советского Союза, но был уважаемым нами противником», - отметил сенатор.

По его словам, Киссинджера уважали за то, что он один из первых понял, что война во Вьетнаме принесет США только позор и унижение, а также осознавал, что с СССР нельзя конфликтовать.

«Он был первым, кто понял, что Советский Союз - равный соперник Соединенным Штатам и с ним нужно не конфликтовать, а договариваться», - подчеркнул Джабаров.

Напомним, ранее экс-советник президента России Владимир Шевченко назвал Генри Киссинджера дипломатической глыбой.