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В ИКИ РАН рассказали о недавнем докладе Марова об образовании Солнечной системы

Владимир Рубанов
16:17 30.11.2023
Академик Михаил Маров был участником первых, ранних советских космических миссий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ras.ru
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Академик РАН Михаил Маров - это человек, про которого можно точно сказать, что он патриарх, рассказал «Звезде» заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов. При этом совсем недавно Маров представил коллегам доклад, который на всех произвел очень сильное впечатление.

Стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы академик РАН Михаил Маров скончался в четверг в возрасте 90 лет, рассказала «Звезде» его дочь.

Маров был участником первых, ранних советских космических миссий. Он тесно работал с одним из главных теоретиков космонавтики и идеологов советской космической программы Мстиславом Келдышем, который в то время фактически реализовывал все эти проекты, рассказал Митрофанов.

«Для меня это новость печальная, все это неожиданно произошло, мы с ним разговаривали совсем недавно», - сказал ученый.

По словам Митрофанова, буквально 6 октября в институте Вернадского состоялась специальная сессия ученого совета. Там Михаил Яковлевич сделал доклад, который произвел на его коллег очень сильное впечатление.

«Фактически он не говорил о том, что он сделал за свою научную карьеру, а говорил о том, что он конкретно сейчас делает. И вот его теория образования Солнечной системы была совершенно новой идеей. И это очень сильное впечатление произвело», - рассказал Митрофанов.

Ученый сказал, что Маров в своем возрасте «имел мозги 30-летнего человека».

«Поэтому для нас всех это серьезная утрата. Мы потеряли его опыт, мы потеряли возможность общаться с ним на различных заседаниях, на совете РАН по космосу, где он всегда выступал очень конкретно и с четкими формулировками тех задач, которые мы сейчас должны решать», - сказал Митрофанов.

Академик Маров внес большой вклад в изучение околоземного космического пространства. Он занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками и многолетней программой космических исследований.

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