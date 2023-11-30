Умер стоявший у истоков программы по изучению Луны и планет академик Маров

Выдающийся ученый скончался в больнице в возрасте 90 лет.

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В возрасте 90 лет скончался стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы академик РАН Михаил Маров. Об этом «Звезде» рассказала его дочь.

По ее словам, трагедия произошла сегодня утром. Михаил Яковлевич умер в больнице, где находился последнюю неделю.

В ходе своей научной деятельности Михаил Маров внес большой вклад в изучение околоземного космического пространства. Также он занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками и многолетней программы космических исследований.

Кроме того, Михаил Яковлевич является автором более 200 научных работ и монографий. Он был действительным членом Международной академии астронавтики и членом британского Королевского астрономического общества.