Из Югры в Донбасс отправят 20 тонн гумпомощи для бойцов и мирных жителей
В «коробках добра» - продуктовый набор с запасом примерно на месяц.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Из Югры в Донбасс отправят 20 тонн груза с продовольствием для военнослужащих и мирных жителей, сообщает Министерство обороны РФ.
Помогут медикаментами и расходными материалами активисты Гуманитарного добровольческого корпуса. В коробках с гуманитарным грузом теплые вещи, средства гигиены и сладости.
Часть посылок помечена красным крестом, их передадут в военные госпитали, где оказывают помощь военнослужащим, получившим ранения в зоне боевых действий.
Мирные жители также получат вещи, консервы, крупы и макаронные изделия.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.