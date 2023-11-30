В стране и мире Добро-Информ Из Югры в Донбасс отправят 20 тонн гумпомощи для бойцов и мирных жителей В «коробках добра» - продуктовый набор с запасом примерно на месяц. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Из Югры в Донбасс отправят 20 тонн груза с продовольствием для военнослужащих и мирных жителей, сообщает Министерство обороны РФ. Помогут медикаментами и расходными материалами активисты Гуманитарного добровольческого корпуса. В коробках с гуманитарным грузом теплые вещи, средства гигиены и сладости. Часть посылок помечена красным крестом, их передадут в военные госпитали, где оказывают помощь военнослужащим, получившим ранения в зоне боевых действий. Мирные жители также получат вещи, консервы, крупы и макаронные изделия. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика