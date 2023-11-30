В Москве задержали вымогавших деньги у политиков админов Telegram-каналов

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В Москве задержали руководителей столичных PR-агентств и их партнеров, вымогавших деньги у политиков, бизнесменов и силовиков за удаление клеветнических данных из своих Telegram-каналов. Об этом сообщает RT.

Силовики уже провели обыски у злоумышленников. Изъяты носители информации с данными о размещенных негативных постах и отчетами о прибыли.

Отмечается, что в преступной схеме, по предварительным данным, были задействованы около двух десятков человек.

Напомним, в мае правоохранители задержали группу авторов анонимных Telegram-каналов, подозреваемых в вымогательстве денег за отказ от публикации «компромата» против предпринимателей и чиновников.

Тогда оперативники задержали диджитал-директора PR-агентства и заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Был арестован журналист, писавший тексты для каналов.