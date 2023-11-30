В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве задержали вымогавших деньги у политиков админов Telegram-каналов

Сергей Лебедев
15:56 30.11.2023
У злоумышленников провели обыски.
В Москве задержали вымогавших деньги у политиков админов Telegram-каналов
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

В Москве задержали руководителей столичных PR-агентств и их партнеров, вымогавших деньги у политиков, бизнесменов и силовиков за удаление клеветнических данных из своих Telegram-каналов. Об этом сообщает RT.

Силовики уже провели обыски у злоумышленников. Изъяты носители информации с данными о размещенных негативных постах и отчетами о прибыли.

Отмечается, что в преступной схеме, по предварительным данным, были задействованы около двух десятков человек.  

Напомним, в мае правоохранители задержали группу авторов анонимных Telegram-каналов, подозреваемых в вымогательстве денег за отказ от публикации «компромата» против предпринимателей и чиновников.

Тогда оперативники задержали диджитал-директора PR-агентства и заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Был арестован журналист, писавший тексты для каналов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.