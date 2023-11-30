Вопросы для прямой линии с Путиным начнут принимать с 1 декабря

Подробно о грядущем мероприятии можно прочитать на сайте «Москва-Путину», там же представлены все варианты, как задать вопрос президенту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Вопросы от граждан для прямой линии с президентом Владимиром Путиным начнут принимать с 1 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами он напомнил, что традиционная встреча с президентом состоится 14 декабря.

Задать свой вопрос главе государства можно не только через операторов кол-центра, но и по номеру бесплатного телефона 8-800-200-40-40 или отправив СМС-сообщение на номер 0-40-40. Оставить свой вопрос можно и на сайте «Москва-Путину». Там же представлена исчерпывающая информация о мероприятии.

Впервые в этом году к организации прямой линии будут привлечены активисты Общероссийского народного фронта, сказал Песков. В остальном мероприятие пройдет в традиционном формате. В зале соберутся федеральные, региональные и иностранные журналисты, перед которыми Путин подведет итоги года и ответит на многочисленные вопросы из зала и от россиян.