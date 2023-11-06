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«Обращали немцев в бегство»: как советские танки освобождали Киев от нацизма в 1943 году

00:00 06.11.2023
О зверствах нацистов в Киеве во время ВОВ, а также об операции по освобождению города рассказывается в новом историко-познавательном разделе Минобороны РФ.
«Обращали немцев в бегство»: как советские танки освобождали Киев от нацизма в 1943 году
© Фото: Минобороны России
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МО РФ опубликовало новый историко-познавательный раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помним –всегда, забыть – невозможно» к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов.

В числе опубликованных документов - доклад командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Андрея Штевнева. После Киевской наступательной операции он писал, как советские танкисты деморализовывали и обращали в бегство противника.

«Танки с зажженными фарами, дерзкими маневрами по лесным дорогам, уничтожая арьергардные части и узлы сопротивления противника обращали немцев в бегство», - говорится в документе.

© Минобороны России

Также Штевнев писал о том, что зажженные фары действуют на моральное состояние нацистов.

© Минобороны России

Именно танки имели решающее значение в бою на Вышгородском направлении. Согласно докладу Штевнева, в сражении 3 ноября 1943 года, когда противник предпринял попытку сильной контратаки танками, именно благодаря вмешательству наших танковых соединений ситуацию удалось выправить.

В других документах, опубликованных Министерством обороны РФ, содержится информация о зверствах немецких нацистов на территории Киева. Противник массово расстреливал евреев, цыган, коммунистов и военнопленных. По имеющимся данным, только в Бабьем Яре было расстреляно не менее 150 тысяч человек.

Ранее Музей Победы посвятил выставку освобождению Киева.  На витринах выставки находятся документы, графика и плакаты, а также личные вещи героев Киевской наступательной операции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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