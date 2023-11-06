«Обращали немцев в бегство»: как советские танки освобождали Киев от нацизма в 1943 году
О зверствах нацистов в Киеве во время ВОВ, а также об операции по освобождению города рассказывается в новом историко-познавательном разделе Минобороны РФ.
© Фото: Минобороны России
МО РФ опубликовало новый историко-познавательный раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помним –всегда, забыть – невозможно» к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов.
В числе опубликованных документов - доклад командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Андрея Штевнева. После Киевской наступательной операции он писал, как советские танкисты деморализовывали и обращали в бегство противника.
«Танки с зажженными фарами, дерзкими маневрами по лесным дорогам, уничтожая арьергардные части и узлы сопротивления противника обращали немцев в бегство», - говорится в документе.