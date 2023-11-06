«Обращали немцев в бегство»: как советские танки освобождали Киев от нацизма в 1943 году

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Именно танки имели решающее значение в бою на Вышгородском направлении. Согласно докладу Штевнева, в сражении 3 ноября 1943 года, когда противник предпринял попытку сильной контратаки танками, именно благодаря вмешательству наших танковых соединений ситуацию удалось выправить.

В других документах, опубликованных Министерством обороны РФ, содержится информация о зверствах немецких нацистов на территории Киева. Противник массово расстреливал евреев, цыган, коммунистов и военнопленных. По имеющимся данным, только в Бабьем Яре было расстреляно не менее 150 тысяч человек.

Ранее Музей Победы посвятил выставку освобождению Киева. На витринах выставки находятся документы, графика и плакаты, а также личные вещи героев Киевской наступательной операции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.