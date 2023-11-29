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Арбитражный суд Москвы заявил, что СПб Биржа сама подала заявление о банкротстве

Елизавета Кондрикова
08:24 29.11.2023
Ранее в бирже сказали, что не подавали подобного заявления, и отметили свое «устойчивое финансовое положение».
Арбитражный суд Москвы заявил, что СПб Биржа сама подала заявление о банкротстве
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press
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Заявление о банкротстве СПб Биржи, поданное в понедельник, 27 ноября, было оформлено самой биржей, следует из определения, опубликованного Арбитражным судом Москвы. Ранее СПб Биржа отрицала подачу подобного заявления.

В определении также указано, что заявление было возвращено адресату, что не препятствует его повторной подаче.

«Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», - уточнили в суде.

Информация о подаче заявления о банкротстве СПб Биржей появилась в понедельник, тогда на этом фоне акции биржи упали на 30%, падение замедлилось после публикации пресс-службой организации опровержения. Представители биржи указали на «устойчивое финансовое положение» и сказали, что биржа не имеет признаков банкротства. 

В Центробанке призвали провести расследование случившегося. 

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