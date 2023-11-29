Арбитражный суд Москвы заявил, что СПб Биржа сама подала заявление о банкротстве
Заявление о банкротстве СПб Биржи, поданное в понедельник, 27 ноября, было оформлено самой биржей, следует из определения, опубликованного Арбитражным судом Москвы. Ранее СПб Биржа отрицала подачу подобного заявления.
В определении также указано, что заявление было возвращено адресату, что не препятствует его повторной подаче.
«Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», - уточнили в суде.
Информация о подаче заявления о банкротстве СПб Биржей появилась в понедельник, тогда на этом фоне акции биржи упали на 30%, падение замедлилось после публикации пресс-службой организации опровержения. Представители биржи указали на «устойчивое финансовое положение» и сказали, что биржа не имеет признаков банкротства.
В Центробанке призвали провести расследование случившегося.