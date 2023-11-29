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Установлены личности двух россиянок, тела которых нашли в Бодруме

Ян Брацкий
06:38 29.11.2023
Завернутые в простыни тела нашли на горном склоне.
Установлены личности двух россиянок, тела которых нашли в Бодруме
© Фото: Mustafa KayaXinHua Global Look Press
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Найденные в турецком Бодруме тела двух женщин принадлежат 42-летней россиянке Ирине Д. и ее 15-летней дочери Даяне Д. По сообщению издания Kent.TV, семья проживала в Турции, где женщина работала риелтором.

Первыми тревогу забили родственники, которые долгое время не могли связаться с матерью и дочерью. Позже они написали заявление в полицию об их пропаже. В квартире нашли следы крови.

Полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, пишет Life. По ним отследили машину женщины, благодаря чему вышли на ее след. Во время патрулирования на одном из горных склонов тела обнаружили. Они были завернуты в простыни и связаны веревками. Ведется следствие.

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