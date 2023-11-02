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Главком ВСУ заявил, что российская авиация и РЭБ сильно превосходят украинские

Анна Ушакова
09:57 02.11.2023
Главком добавил, что РФ в ходе операции на Украине успела сильно модернизировать системы радиоэлектронный борьбы.
Главком ВСУ заявил, что российская авиация и РЭБ сильно превосходят украинские
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на данный момент Военно-воздушные силы России значительно превосходят украинские. Из-за этого Москва имеет преимущество в военном конфликте. Слова главкома приводит издание The Economist.

«Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет". Кроме того, Военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», - пояснил Залужный, сообщает Life.

Залужный добавил, что Россия в ходе операции на Украине успела сильно модернизировать системы радиоэлектронной борьбы. Он уточнил, что 65% украинских станций глушения в начале конфликта были произведены еще в советское время.

Главком считает, что сейчас ситуация на Украине переходит в так называемую «позиционную фазу», а это, в свою очередь, является очень плохим сигналом для Украины. Залужный отметил, что, возможно, украинским властям придется расширять категории пригодных для мобилизации граждан.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что силы украинской армии на исходе и, несмотря на поставки военной техники НАТО, все попытки киевского режима атаковать российские позиции терпят поражение.

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