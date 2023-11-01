В стране и мире Шойгу заявил, что киевский режим терпит поражение, несмотря на поставки НАТО Сергей Шойгу заявил, что отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал поражение, которое терпит киевский режим. «Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение», - сказал он на селекторном совещании. Глава российского оборонного ведомства указал на безуспешные попытки атак киевских формирований на трех направлениях - Запорожском, Донецком и Херсонском. В результате своих действий противник несет серьезные потери в личном составе. Шойгу констатировал истощение сил и падение морального состояния врага. Между тем, наши бойцы ведут активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. ВС РФ продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика