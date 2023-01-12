В стране и мире У первой леди США нашли рак кожи Семен Лавров Согласно публикации CNN, вся пораженная ткань была удалена в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. © Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress Читайте нас на: У первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден при прохождении плановых процедур обнаружили рак кожи. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Согласно опубликованной информации, базально-клеточная карцинома была обнаружена над правым глазом жены президента. Для удаления пораженных тканей врач Белого дома Кевин О'Коннор провел операцию Мооса. «Вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не осталось никаких остаточных раковых клеток кожи», - заявил он. Также врач обнаружил проблемную область на левой стороне груди первой леди. Пораженные клетки также были удалены. Ранее «Звезда» получила ответ с электронной почты Джилл Байден на вопрос об ее отношении к опубликованным в Сети компрометирующим видео с сыном президентской четы Хантером. На ставших достоянием Сети кадрах он расхаживает голышом по отелю с пистолетом, распивает спиртное, развлекается с женщинами, а в руках держит белый порошок. Экспертное мнение и аналитика