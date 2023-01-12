У первой леди США нашли рак кожи
У первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден при прохождении плановых процедур обнаружили рак кожи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Согласно опубликованной информации, базально-клеточная карцинома была обнаружена над правым глазом жены президента. Для удаления пораженных тканей врач Белого дома Кевин О'Коннор провел операцию Мооса.
«Вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не осталось никаких остаточных раковых клеток кожи», - заявил он.
Также врач обнаружил проблемную область на левой стороне груди первой леди. Пораженные клетки также были удалены.
Ранее «Звезда» получила ответ с электронной почты Джилл Байден на вопрос об ее отношении к опубликованным в Сети компрометирующим видео с сыном президентской четы Хантером. На ставших достоянием Сети кадрах он расхаживает голышом по отелю с пистолетом, распивает спиртное, развлекается с женщинами, а в руках держит белый порошок.