С почты жена Байдена ответили на вопрос «Звезды» о скандальных видео ее пасынка Хантера

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Telegram, Hunter Biden IPhone From Hell

После ситуации с утечкой в Сеть данных сына президента США Джо Байдена Хантера «Звезде» удалось получить ответ с адреса жены американского лидера Джилл. Именно этот e-mail фигурировал в «слитых» материалах ее 52-летнего пасынка.

На сообщение журналиста «Звезды» о том, как она относится к утекшим видео и перепискам Хантера, было заявлено, что она якобы «больше не имеет доступа к этой почте». На вопрос, кто же в таком случае ведет диалог, реакции не последовало, однако сообщение было прочитано.