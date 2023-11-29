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Су-25 уничтожили полевые позиции и бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

07:13 29.11.2023
После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 ВКС РФ выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Кадры боевых вылетов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«Выполняем полеты на предельно малых высотах для нанесения ударов по наземным целям, по живой силе противника, бронетранспортерам и боевым машинам пехоты», - рассказал летчик Су-25.

В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ на Херсонском направлении. Самолеты осуществляют патрулирование, а также прикрытие пехоты ВС РФ днем и ночью при любой погоде.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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