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На монетах ЦБ могут появиться изображения Минина и Пожарского

Ирина Егорова
04:40 29.11.2023
Дизайн новой монеты будет повествовать о том, как Минин и Пожарский вышли из Ярославля в поход на Москву.
На монетах ЦБ могут появиться изображения Минина и Пожарского
© Фото: Igor SinitsynimageBROKER.com, Global Look Press
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Сюжет о том, как Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский вместе с народным ополчением вышли из Ярославля в поход на Москву, может появиться на монетах ЦБ РФ. С такой инициативой выступил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщает РИА Новости.

Действующая тысячерублевая купюра с достопримечательностями Ярославля будет в обиходе от трех до пяти лет. Как отметил начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов, изменилась концепция подготовки купюр, сюжеты теперь посвящены не городам, а округам.

«Меняется дизайн примерно с периодичностью раз в 30 лет. Вот мы как раз обсуждали Минина и Пожарского, как они выходили из Ярославля», - предложил Евраев.

В ходе встречи Евраева и Марданова, было высказано предложение запечатлевать большее количество исторических известных достопримечательностей не только на купюрах, а на монетах.

В 2001 году на тысячерублевой купюре появились достопримечательности Ярославля. Новая тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Для дизайна новых купюр ранее было предложено около 30 объектов-символов, например, Нижегородский кремль, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому, панорамный вид Екатеринбурга. 

Обновленные впервые за 26 лет банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей сохранили только цветовую гамму. Особое внимание регулятор уделил вопросам безопасности. В банкнотах использованы 22 вида защитных элементов. Позже деньги будут равномерно распределены по регионам.

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