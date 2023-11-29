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Anterhaber: убитая в Турции россиянка работала моделью люксовых брендов одежды

Ирина Егорова
04:10 29.11.2023
Ирина Двизова участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.
Anterhaber: убитая в Турции россиянка работала моделью люксовых брендов одежды
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Россиянка, тело которой обнаружили в турецком курортном районе Бодрум, работала моделью, сообщает 360 со ссылкой издание Anterhaber. Погибшая Ирина Двизова снималась для брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Однако по версии других СМИ, убитая работала в Турции риелтором.

Тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери, завернутые в простыню и перевязанные веревкой, были обнаружены на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. По предварительной версии полиции, россиянок застрелили из пистолета. 

Полиция инициировала расследование, в связи с убийством разыскивается иностранное лицо. Под подозрения правоохранителей попал муж Двизовой, который является гражданином Финляндии, написал Mash.

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