Саперы обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ у дома мирного жителя

Военные инженеры ежедневно отрабатывают десятки обращений гражданских лиц, которые обнаруживают на своих участках неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные предметы украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по разминированию районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.

Кроме того, саперы оказывают помощь местным жителям освобожденных в ходе специальной военной операции населенных пунктов в разминировании приусадебных участков от опасных находок. Военные инженеры ежедневно отрабатывают десятки обращений мирных граждан, которые обнаруживают на своих участках снаряды и другие взрывоопасные предметы украинских боевиков.

В ходе выполнения задач к специалистам обратились жители, которые обнаружили на территории своих участков неразорвавшиеся части кассетных боеприпасов западного производства. Из-за опасности детонации найденного взрывоопасного предмета саперы уничтожили его на полигоне методом накладного заряда.

«Мы приезжаем, потому что нужно убедиться, что взрывоопасных предметов не осталось. При обнаружении боеприпасов мы их забираем для дальнейшего уничтожения в безопасном месте, чтобы не было последствий для мирного населения», - рассказал сапер с позывным «Француз».

Военные инженеры неоднократно отмечали, что в связи со снарядным голодом ВСУ все чаще применяют старые боеприпасы советского производства, которые не детонируют, а просто застревают в земле.

Ранее «Звезда» показала, как саперы обезвреживают боеприпасы боевиков в ДНР. На сленге инженеров мина с «сюрпризом» означает замаскированный боеприпас, один из таких с риском для жизни пришлось увозить прямо с детской площадки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.