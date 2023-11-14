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Мины с «сюрпризом»: как саперы обезвреживают боеприпасы боевиков в ДНР

Владислав Кустов
22:33 14.11.2023
На сленге саперов мина с «сюрпризом» означает замаскированный боеприпас, один из таких с риском для жизни пришлось увозить прямо с детской площадки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В тылу ДНР до сих пор находят неразорвавшиеся мины украинских националистов. Некоторые из них с сюрпризом. На сленге саперов это означает еще одну - замаскированную мину.

Жители сел на Южно-Донецком направлении в зоне ответственности группировки «Восток» слышат взрывы ежедневно. Но уже привыкли - знают, что это не боевые действия. Сейчас в этих местах в военной форме можно встретить разве что саперов. Раньше в этих районах был укрепленный пункт украинских боевиков. Родители до сих пор не пускают детей на детскую площадку - здесь продолжают находить взрывоопасные предметы.

В этих поселках у саперов работы много. По статистике один день боевых действий равен 5 дням разминирования.

«Уже после освобождения находили люди в своих частных домах. Вплоть до того, что в люках находились снаряды, гранаты. На детских площадках находились боеприпасы как использованные, так и не использованные», - поделилась местная жительница Светлана Ходячева.

Многие боеприпасы украинские боевики оставляли умышленно, устанавливая под ними «сюрпризы».

«Для гражданского населения, прежде всего при обнаружении каких-то мин противотанковых или противопехотных, очень важно не прикасаться к этим предметам, потому что под этой миной может быть мина-ловушка, которая приведет к детонации основных мин», - рассказал командир группы разминирования с позывным «Восход».

В такой местности, где все проросло травой, визуально обнаружить предмет практически невозможно.

«Мы должны с щупом понять размеры этого предмета. Далее, если размеры напоминают размер мины, нужно смотреть. Уже откапывать», - заявил сапер с позывным «Лесник».

Жители этого поселка уже практически все вернулись в свои дома. Территорию вокруг в порядок приводят коммунальщики. И что не день - натыкаются на опасные находки.

«Разные предметы: где разорванные, где неразорванные. По технике безопасности, чтобы обезопасить себя, должны сразу вызывать службы», - отметила сотрудник коммунальных служб Елена Насан.

На детской площадке нашли неразорвавшуюся мину калибром 122 мм. И хотя это очень опасно, ее извлекут и уничтожат на специальном полигоне, чтобы не тревожить жителей и не разрушать инфраструктуру подрывом на месте.

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