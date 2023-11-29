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Белый дом признал, что США ежедневно дают Израилю советы по операциям в Газе

Максим Крюков
02:39 29.11.2023
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США «делятся своей точкой зрения».
Белый дом признал, что США ежедневно дают Израилю советы по операциям в Газе
© Фото: Aaron Schwartz Keystone Press Agency Global Look Press
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Вашингтон ежедневно дает Израилю рекомендации по проведению военных операций в секторе Газа. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы даем советы, мы делимся нашей точкой зрения. У нас большой опыт такого рода военных действий. И мы действительно делаем это на ежедневной основе», - передает его слова ТАСС.

Американский чиновник также отметил, что Соединенные Штаты не поддержат операции израильской армии на юге анклава, пока она не отчитается о всех перемещенных палестинцах.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не готов прекратить поставки оружия Израилю по призыву исламских стран. Кроме того, в настоящее время Конгресс рассматривает запрос, который предусматривает дополнительную помощь израильскому государству, добавил Миллер.

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