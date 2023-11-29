Подруга похищенных россиянок в Израиле подтвердила новость об их освобождении

Александра Фридман рассказала, что в настоящее время Елена Труфанова и ее мама Ирина Татти находятся у Красного Креста.

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Подруга россиянки Елены Труфановой и ее мамы Ирины Татти, 73-летней врача-фтизиатра из Ростова-на-Дону, в разговоре со «Звездой» подтвердила сообщения о том, что женщин отпустили из плена палестинского радикального движения ХАМАС.

«Мы пока еще не получили подтверждение от Армии обороны Израиля, что они их получили. Мы знаем, что они сейчас у Красного Креста. Мы находимся на связи с посольством России и израильской армией. Они сказали, что Ирина и Елена переданы Красному Кресту», - сказала она.

По ее словам, дальше женщины должны перейти границу с Израилем, после чего их переведут в больницу для обследования и встречи с близкими.

«Насколько я знаю, они пока не пересекли границу, поэтому мы не знаем, какое у них состояние. Если я не ошибаюсь, сегодня - это 52-й день плена», - добавила Александра.

Девушка также надеется, что уже на этой неделе сможет встретиться с Ириной и Еленой.

«Я считаю, им нужно какое-то время, чтобы прийти в себя после того, что они прошли. И я надеюсь, что в ближайшие пару дней я смогу их навестить. Я очень надеюсь. Я буду узнавать каждый день, как они себя чувствуют и готовы ли они принимать посетителей. И как только да, я их сразу навещу. Надеюсь, это будет на этой неделе», - заключила собеседница телеканала.

Напомним, обе женщины и их 27-летний сын и внук Саша были похищены из кибуца Нир Оз 7 октября. Вечером 29 ноября египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что двух освобожденных палестинским движением женщин, имеющих российское гражданство, доставили из сектора Газа на египетскую сторону КПП «Рафах». По данным Telegram-канала Don Mash, внук Ирины Татти со своей невестой все еще остаются у ХАМАСа.