Путин заявил, что в России можно изучать искусственный интеллект в школе

По словам президента, нужно только правильно выстроить школьные программы.

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В России можно было бы изучать искусственный интеллект в школе, если выстроить нужным образом образовательные программы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками III Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

В ответ на замечание о том, что в Китае ИИ начинают изучать со школы, российский лидер отметил, что уровень образования в нашей стране позволяет это делать.

«Это абсолютно нормально, по зубам. Вопрос в том, чтобы правильно выстроить школьные программы, по возрасту», - сказал Путин.

Кроме того, президент назвал генетику наиболее перспективным направлением исследований. По мнению Путина, вместе с ИИ генетика будет в основе прогресса по многим направлениям деятельности.